Die Europäische Kommission öffnet den Ländern des Westbalkans die Tür für einen EU-Beitritt bis zum Jahr 2025.

Investitionen in die Stabilität und Prosperität jener Staaten

seien Investitionen in die Sicherheit und Zukunft der EU, erklärte Kommissionspräsident Juncker in Straßburg. Er verwies darauf, dass mit Serbien und Montenegro bereits Gespräche geführt würden. Außerdem dürften sich noch Mazedonien, Albanien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina Hoffnungen auf einen Beitritt machen. Alle sechs Länder könnten mit einer gezielteren finanziellen Unterstützung rechnen, hieß es weiter.



Die neue EU-Strategie zur Erweiterungsperspektive für den Westbalkan gilt unter anderem als Antwort auf Versuche der politischen Einflussnahme durch Russland in der Region.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.