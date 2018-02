Die EU-Kommission hält es für denkbar, dass Westbalkan-Staaten wie Serbien und Montenegro bis 2025 der Europäischen Union beitreten.

Erweiterungskommissar Hahn sagte in Straßburg, das sei ambitioniert, aber machbar - ohne dass Beitrittskriterien gelockert würden. Neben Serbien und Montenegro, mit denen Verhandlungen laufen, zählen Mazedonien und Albanien zu der Region. Beide Länder sind Kandidaten, es wird aber noch nicht verhandelt. Das Kosovo und Bosnien-Herzegowina haben den Status "potenzieller Kandidaten".



Die EU-Kommission stellte klar, dass alle Grenzkonflikte in der Region vor einem Beitritt gelöst sein müssten. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini betonte, wenn es in einem der Länder ein Sicherheitsproblem gebe, dann sei das automatisch auch ein Problem für die EU.

