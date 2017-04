In Französisch-Guyana haben Demonstranten das Europäische Raumfahrtzentrum in Kourou blockiert.

Sie protestieren seit Wochen gegen soziale und wirtschaftliche Missstände in dem französischen Überseegebiet und fordern von der Regierung in Paris mehr Investitionen sowie eine weitreichende Autonomie. Wegen der Aktionen musste der Start einer Ariane-Rakete bereits mehrfach verschoben werden. Frankreichs Präsident Hollande sagte Investitionen in Höhe von gut einer Milliarde Euro in Französisch-Guyana zu, lehnte mehr Selbstbestimmungsrechte aber ab.



In dem Überseegebiet leben rund 250.000 Menschen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, und nicht alle Menschen haben Zugang zu Trinkwasser und Strom.