Die Niederlande wollen sich ebenso wie Deutschland und 19 weitere EU-Staaten an der europäischen Staatsanwaltschaft beteiligen.

Das teilte EU-Justizkommissarin Jourová bei einem Ministertreffen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia mit. Zugleich kündigte sie an, jetzt auch noch Schweden, Malta, Polen und Ungarn zu diesem Schritt zu bewegen.



Die europäische Staatsanwaltschaft soll von Ende 2020 an den Missbrauch von EU-Geldern sowie schweren grenzüberschreitenden

Mehrwertsteuerbetrug verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.