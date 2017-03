In der Europäischen Union ist die Zahl der Arbeitslosen im Januar leicht zurückgegangen.

Wie die Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg mitteilte, waren 8,1 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung ohne Stelle. Das entsprach einem Minus von 0,1 Punkten im Vergleich zum Vormonat. In absoluten Zahlen waren knapp 20 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Die niedrigsten Quoten in der EU haben Tschechien und Deutschland. In Griechenland und Spanien sind sie nach wie vor am höchsten.