Der Unterhändler der Europäischen Union für den Brexit, Barnier, besteht auf einer Einigung über britische Zahlungen an die EU.

Barnier erklärte in Brüssel, eine Vereinbarung über die ausstehenden Gelder sei nötig, bevor man in die nächste Phase der Gespräche eintreten könne. Die Uhr ticke, betonte der französische Diplomat. Auch in der Frage, welche Rechte EU-Bürgern in Großbritannien künftig garantiert würden, gebe es noch große Differenzen. Gespräche über die Handelsbeziehungen könnten erst beginnen, wenn es bei diesen Themen deutliche Fortschritte gebe.



Welche Zahlungen die EU im Einzelnen von Großbritannien erwartet, ist noch nicht bekannt. Genannt werden Beträge zwischen 40 und 100 Milliarden Euro. Der britische Außenminister Johnson hatte diese Summen als "erpresserisch" zurückgewiesen.