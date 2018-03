Die Europäische Union hat sich auf schärfere Regeln für den Einsatz von Arbeitskräften aus Niedriglohnländern in reicheren EU-Staaten geeinigt.

Vertreter von EU-Parlament, EU-Kommission und den 28 Mitgliedstaaten stellten in Brüssel eine Übereinkunft zur Reform der sogenannten Entsenderichtlinie vor. Sie sieht vor, die Aufenthaltsdauer für entsendete Arbeitnehmer auf maximal 18 Monate zu begrenzen. Außerdem sollen Arbeiter in einem anderen EU-Land von den dortigen Tarifverträgen profitieren. So sollen Arbeitnehmer in der EU besser gegen Lohndumping geschützt werden.



Die Verschärfung der Regelung war vor allem von den wichtigsten Zielländern Frankreich, Deutschland und Belgien gefordert worden. Widerstand kam aus den östlichen Mitgliedsstaaten, aus denen die meisten entsandten Arbeitnehmer kommen. Rat, Kommission und Parlament müssen dem ausgehandelten Vorschlag nun noch formell zustimmen. Zwei Jahre nach der Verabschiedung soll die neue Regelung in Kraft treten.

