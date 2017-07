Estland hat den Ratsvorsitz der Europäischen Union übernommen.

Schwerpunkte der Präsidentschaft für die kommenden sechs Monate sind unter anderem eine Reform des europäischen Asylsystems, Maßnahmen gegen den unlauteren Steuerwettbewerb sowie die Förderung digitaler Technologien. Estland gilt als Vorreiter in diesem Bereich. Bereits 2005 konnten Bürger dort online wählen, die öffentliche Verwaltung kommuniziert in vielen Bereichen auf elektronischem Weg. Regierungschef Ratas sagte zum Auftakt der Ratspräsidentschaft, die Entwicklung eines barrierefreien digitalen Binnenmarktes könne die Wirtschaftsleistung in Europa erhöhen und viele neue Stellen schaffen.