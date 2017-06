Es war heute vor genau einem Jahr, als in den frühen Morgenstunden des 24. Juni das Desaster bekannt wurde: Großbritannien verlässt die Europäische Union. Die Briten, so schien es am Morgen nach dem Brexit-Referendum, machen sich auf in eine hoffnungsvolle Zukunft, während eine verkrustete Europäische Union zurückbleibt, unbeliebt, behäbig und unfähig, den Erfordernissen der Zeit gerecht zu werden.

Nur ein Jahr später hat sich das Bild gewandelt. Die EU hat sich vor Schreck aufgerappelt, sie ist schon heute in mancher Hinsicht eine andere als noch vor 12 Monaten. Ein Weckruf wurde erhört, von dessen Notwendigkeit nur wenige Tage zuvor noch niemand etwas wissen wollte. Es bleibt eine Menge Reformbedarf bestehen, aber in wichtigen Projekten, wie der Verteidigungsunion, geht es voran, gerade weil die Briten die EU verlassen.

Neuer Schwung für die EU

Der Populismus-Trend scheint gebremst, Brexit und Trump zeigen, wohin das führen kann. Mit dem französischen Präsidenten kommt neuer Schwung in die EU, der deutsch-französische Motor kann wieder laufen, die Wirtschaftsdaten sind nicht schlecht, und die Umfragen belegen: "Europa und Krise müssen nicht auf alle Ewigkeit ein unzertrennliches Tandem bleiben", wie der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn es unnachahmlich auf den Punkt brachte.

Genug Grund für Euphorie auf einem Kontinent, der in seiner langen Geschichte nicht durch übermäßigen Optimismus aufgefallen ist. So setzt Ratspräsident Donald Tusk auch gleich ein "vorsichtig" dazu und spricht davon, dass man "nicht naiv" sei. Um gleich allen zuvor zukommen, die da Wasser in den Wein schütten möchten. Dass die EU sich halbwegs gefasst hat, ist wichtig, denn es geht um ein wichtiges Projekt, das auf Messers Schneide stand. Mal mit Zuversicht und Selbstvertrauen – und nicht mit Zweifeln und selbstquälerischen Grübeleien in die Zukunft zu blicken – das ist ein durchaus heilsamer Ansatz auch für ein Gebilde wie die Europäische Union. Wenn die Stimmung besser ist als die Lage, muss das nicht nur schlecht sein.

Der Firniss der Friedensgeschichte ist dünn

Wenn das jetzt nur nicht wieder in alte Bequemlichkeit oder auch Siegeseuphorie und Übermut mündet. Kleinliche Bissigkeit etwa, die beweist, dass führende Köpfe der EU den Briten ihren Schritt noch immer nicht verziehen haben, führt nicht weiter. Natürlich müssen Rechte und Ansprüche der EU gesichert werden. Aber, wer Theresa May zum Feindbild stempelt und die Titelseiten der britischen Krawallblätter zum Maßstab des Umgangs miteinander nimmt, tut der europäischen Idee keinen Gefallen. Schnell zeigen sich in solchen Momenten – unter dem vergleichsweise dünnen Firnis der 70-jährigen Friedensgeschichte in Europa – die kriegerischen Schatten der Vergangenheit.

Die Ermahnungen des neuen europäischen Lieblingsstars Emanuel Macron in Richtung Osteuropa beleuchten an einem weiteren Beispiel die kaum verdeckten Risse in der Europa – diesmal zwischen Ost und West. Die Visegrad-Staaten wollen EU-Hilfen, aber keine Flüchtlinge muslimischer Herkunft. "Supermarktmentalität", kritisiert der neue französische Präsident. Davon abgesehen befürchten diese Länder, durch einen schnellen EU-Motor Deutschland-Frankreich abgehängt und an den Rand gedrängt zu werden. Die alten Großbaustellen bleiben der Union erhalten. In der Flüchtlingspolitik ist weiter kein gemeinsamer Nenner absehbar. Und wenn erst die britischen Gelder im EU-Haushalt fehlen, wird das schnell zu neuen Zerwürfnissen führen.

Startschuss für die "Koalition der Willigen"

Deswegen gibt es jetzt wohl nur eine Möglichkeit, um eine gewisse wiedergewonnene Dynamik aufrecht zu erhalten: Die "Koalition der Willigen". Der alte, verpönte Begriff aus den Zeiten des Irak-Krieges gehört abgestaubt. Bei der Verteidigungspolitik ist er mit der "Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit" schon festgeschrieben. Die EU braucht Flexibilität, sie braucht so etwas wie konzentrische Kreise, die niemanden ausschließen, sondern im Gegenteil – je nach Aufgabenbereich – einschließen.

Mit der hübschen Inszenierung einer gemeinsamen Pressekonferenz haben Merkel und Macron gestern einen Startschuss gesetzt. Hier der junge unerfahrene Neuling, bei aller Konzentriertheit mit viel Pathos ausgestattet. Dort die ältere nüchterne, krisenerprobte und langgediente Regierungschefin. Es waren eher die Gegensätze, die auch optisch hervorstachen, denn die Gemeinsamkeiten. Wenn die sich auch in Europa in Zukunft versöhnen ließen, bekäme das neue deutsch-französische Tandem tatsächlich einen Sinn.