Zuletzt hatte die EU wieder jede Menge positive Schlagzeilen produziert. Bei den Brexit-Vorverhandlungen zeigten die 27 eine ungewohnte Einigkeit, der Vormarsch der Populisten in Europa ist zumindest vorerst gestoppt und seit Wochen gehen überall in ganz Europa die Bürger auf die Straßen, um für Europa zu demonstrieren. Viele haben die EU als Wertegemeinschaft wieder schätzen gelernt, wozu selbst US-Präsident Donald Trump – wenngleich ungewollt – einen wichtigen Beitrag geleistet haben dürfte.

Doch trotz dieser schönen Erfolge kommt die EU in einem entscheidenden Politikfeld nicht voran. Beim Umgang mit der Flüchtlingspolitik sind die 27 weiterhin tief gespalten; gerade die osteuropäischen Länder lehnen die Einführung des Quotensystems bis heute kategorisch ab, obwohl die EU-Innenminister sich schon im Herbst 2015 auf einen Umverteilungsschlüssel verständigt hatten.

Nur die Rosinen herauspicken geht nicht

Doch alles Werben, alle Argumente haben Budapest, Prag und Warschau bis heute nicht überzeugen können. Insofern war der heutige Beschluss über die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn, Polen und Tschechien überfällig. Denn was für Großbritannien gilt, muss auch für die anderen EU-Mitgliedstaaten gelten. Die EU ist kein Angebot, bei dem sich die Staaten die schönsten Rosinen herauspicken können. Rechtlich bindende Beschlüsse müssen eingehalten und umgesetzt werden. Wer aber diesen Grundsatz ignoriert, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Ohnehin muss man der Kommission vorhalten, dass sie viel zu lange auf die Einsicht der betroffenen Länder gesetzt hat. Natürlich geht es immer auch um den richtigen Ton und um den Bau von Brücken, mit deren Hilfe dann ein möglicher Kompromiss gefunden werden kann. Doch gerade in der Flüchtlingspolitik haben die osteuropäischen Länder von Anfang an eine Verständigung faktisch ausgeschlossen.

Mit dem Türkeiabkommen lediglich Zeit erkauft

Das wiegt umso schwerer, dürfte doch die Bedeutung der Migrationspolitik in den nächsten Jahren erheblich zunehmen. Derzeit hat sich die EU mit dem Türkeiabkommen lediglich Zeit erkauft. Und die Partnerschaftsabkommen mit einigen afrikanischen Staaten werden, wenn überhaupt, allenfalls mittel- bis langfristig Wirkung zeigen. Mit dem besseren Schutz der Außengrenzen wird Europa aber das Problem ebenfalls nicht lösen können, auch wenn die EU hier wichtige Fortschritte vorweisen kann.

Was bis heute fehlt, ist eine moderne und umfassende Migrationspolitik, zu der beispielsweise auch die Möglichkeit einer legalen Einwanderung gehört sollte. Dass es hier kaum Fortschritte gibt, liegt allein an den Mitgliedstaaten. Das ernüchternde Anschauungsmaterial dazu wird der nächste EU-Gipfel Mitte Juni bieten, der sich dann – wohl wieder einmal erfolglos - auch mit der europäischen Flüchtlingspolitik beschäftigen wird.

Jörg Münchenberg (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Jörg Münchenberg, geboren 1966; studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Kanada und Nürnberg-Erlangen. Seit 1997 beim Deutschlandfunk als Moderator und Redakteur zunächst in der Wirtschaftsredaktion; später Korrespondent für das Deutschlandradio im Berliner Hauptstadtstudio, seit Herbst 2012 europapolitischer Korrespondent in Brüssel.