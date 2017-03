EU-Kommissionspräsident Juncker ist Griechenland im Streit um Reformen des Arbeitsrechts entgegengekommen.

Juncker erklärte in Rom, das Tarif- und das Arbeitsrecht seien eine nationale Angelegenheit, die nicht von außen vorgegeben werden könne. Juncker bezog sich auf einen seit langem andauernden Streit zwischen Griechenland und seinen Kreditgebern. Diese hatten von der Regierung in Athen verlangt, das Streikrecht einzuschränken und Entlassungen zu vereinfachen. Ministerpräsident Tsipras drohte deshalb zwischenzeitlich damit, eine gemeinsame Erklärung beim morgigen Gipfeltreffen in Rom zu boykottieren. Diese Drohung nahm er zurück, betonte jedoch zugleich, die sozialen Errungenschaften der EU müssten auch für Griechenland gelten.