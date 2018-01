Die Europäische Union stockt ihre Hilfen für die Palästinenser auf.

Die Außenbeauftragte Mogherini kündigte an, man stelle 42,5 Millionen Euro zusätzlich für den Aufbau staatlicher und wirtschaftlicher Strukturen in den Palästinensergebieten und Ostjerusalem zur Verfügung. Mogherini äußerte sich vor einer Sondersitzung des sogenannten Ad-hoc-Verbindungsausschusses für Palästinahilfen. Schirmherren des Gremiums sind die EU und die USA.



US-Präsident Trump hatte vor Kurzem Beiträge an das UNO-Hilfswerk für die Palästinenser eingefroren.

