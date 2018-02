Die Niederlande haben einem Medienbericht zufolge der Forderung der EU-Kommission nach einer Erhöhung des Haushalts nach dem Austritt Großbritanniens eine Absage erteilt.

Eine Anhebung des Bruttobeitrags zum EU-Haushalt könne man nicht akzeptieren, heißt es nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" in einem Positionspapier der Regierung in Den Haag zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen. Eine kleinere EU bedeute einen kleineren EU-Haushalt. Folglich müsse der Finanzrahmen entsprechend angepasst werden.



Über das Thema wollen die Staats- und Regierungschefs auf ihrem informellen Gipfeltreffen am Freitag beraten, wie das Blatt weiter schreibt. - Die Kommission hatte angesichts neuer gemeinsamer Aufgaben wie etwa der Sicherung der Außengrenzen und der Terrorabwehr eine Aufstockung des Finanzrahmens ab 2021 verlangt. Das ist bei vielen Nettozahler-Staaten umstritten.

