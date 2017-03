Bundesfinanzminister Schäuble hat seinen Kabinettskollegen Gabriel für dessen Äußerungen während eines Besuchs in Griechenland kritisiert.

Er habe sich sehr darüber geärgert, dass der Außenminister in Athen eine Botschaft ausgesendet habe, die Griechenland nicht weiterhelfe, sagte Schäuble im Deutschlandfunk. Der SPD-Politiker Gabriel hatte die Reformen der Regierung in Athen gewürdigt, mehr Geld in Aussicht gestellt und zugleich betont, Griechenland sei Mitglied der Eurozone und werde es auch bleiben. Dagegen erklärte Schäuble nun, Griechenland könne nur in der Eurozone bleiben, wenn es eine wettbewerbsfähige Wirtschaft habe. Wenn die dortige Regierung die Zeit aber nicht für Reformen nutze, sei das der falsche Weg. Auch Griechenland müsse seine Aufgaben wahrnehmen, sagte der CDU-Politiker. Deutschland sei bereit, Schwächeren zu helfen, doch dürfe dies kein Fass ohne Boden sein.



Schäuble äußerte sich auch zum bevorstehenden 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge. Die EU sei derzeit sicherlich in einer schwierigen Situation. Die Notwendigkeit, zusammenzustehen, sei heute aber mindestens so groß wie in der Nachkriegszeit. Man werde die Krisen überwinden und gestärkt daraus hervorgehen.