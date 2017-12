Die Zahl der Asylbewerber in der Europäischen Union ist einem Medienbericht zufolge in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich gesunken.

Von Januar bis September hätten die Mitgliedsstaaten insgesamt 479.650 erstmalige Asylanträge registriert, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf die EU-Statistikbehörde Eurostat. Dies seien 50 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2016. Deutschland bleibe dabei in der EU weiter das wichtigste Zielland. Fast ein Drittel der Flüchtlinge hätten in der Bundesrepublik um Asyl gebeten. An zweiter Stelle liegt demnach Italien.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.