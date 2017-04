Die Europäische Zentralbank hat in der letzten März-Woche weniger Staatsanleihen gekauft.

Nach Angaben der EZB in Frankfurt am Main wurden öffentliche Schuldenpapiere im Wert von knapp 7,8 Milliarden Euro erworben. Eine Woche vorher habe die Summe noch doppelt so hoch gelegen. Die Europäische Zentralbank hatte bereits angekündigt, ab diesem Monat ihre monatlichen Käufe von Staatsanleihen zu verringern. Der Erwerb der Schuldenpapiere durch die EZB steht regelmäßig in der Kritik - unter anderem mit dem Argument, dies schwäche den Euro als Währung.