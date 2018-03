Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat zwei katalanischen Separatisten Recht gegeben, die bei einer Kundgebung ein Foto des spanischen Königspaars verbrannt hatten und deswegen verurteilt wurden.

Spanien habe damit gegen das Grundrecht auf Meinungsfreiheit verstoßen, befanden die Straßburger Richter. Das Verbrennen des Fotos sei eine politische Kritik am System der Monarchie im allgemeinen und besonders im Königreich Spanien gewesen. Die Geste habe sich nicht persönlich gegen das spanische Königspaar gerichtet und könne auch nicht als Anstacheln zu Gewalt gegen den König gewertet werden, heißt es in dem Urteil weiter.



Die Kläger hatten im September 2007 in der katalanischen Stadt Gerona an einer Kundgebung von Separatisten gegen den Besuch des damaligen Königs Juan Carlos teilgenommen. Dabei verbrannten sie das fragliche Foto. Sie wurden zuerst wegen "Beleidigung der Krone" zu 15 Monaten Haft verurteilt. Später wurde diese Strafe in eine Geldbuße von jeweils 2.700 Euro abgemildert. Diese Summe muss die spanische Regierung dem Urteil zufolge nun jedem der Kläger zurückerstatten.

