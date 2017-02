Europäischer Nato-Pfeiler Deutschland unterzeichnet gemeinsame Rüstungsprojekte

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf dem Nato-Treffen in Brüssel, hier mit ihrer norwegischen Kollegin Ine Marie Eriksen Soreide. (dpa-bildfunk / AP / Virginia Mayo)

Deutschland treibt Rüstungsprojekte mit europäischen Nachbarländern voran.

Verteidigungsministerin von der Leyen unterzeichnete am Rande des Nato-Treffens in Brüssel mehrere Absichtserklärungen. Demnach plant die Bundeswehr, gemeinsam mit Norwegen U-Boote und Raketen für die Marine zu beschaffen. Zudem will sich Deutschland an einer multinationalen Flotte von Tank- und Transportflugzeugen mit Ländern wie den Niederlanden beteiligen. Um den europäischen Pfeiler in der Nato zu stärken, will das deutsche Heer zudem eng mit tschechischen und rumänischen Truppen zusammenarbeiten. Mit Frankreich ist darüber hinaus eine Fliegerflotte vorgesehen, die ab 2021 für Spezialoperationen wie etwa Evakuierungen aus Kriegsgebieten bereitstehen soll.



US-Verteidigungsminister Mattis hatte von den europäischen Partnern gestern eine Erhöhung ihrer Militärausgaben bis spätestens zum Jahresende gefordert. Andernfalls würden die Vereinigten Staaten ihren Einsatz in der Allianz zurückfahren.