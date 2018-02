Der Zuwachs beim Mindestlohn in Deutschland bleibt nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hinter der Entwicklung in anderen EU-Staaten zurück.

In 19 der 22 EU-Mitgliedsländer, die über eine gesetzliche Lohnuntergrenze verfügen, sei diese im vergangenen oder zu Beginn des laufenden Jahres angehoben worden, heißt es in einer Untersuchung der gewerkschaftsnahen Stiftung. In Deutschland hätten die Bezieher des Mindestlohns dagegen wegen der Inflation sogar einen leichten Verlust erlitten. Im Mittel der EU-Staaten habe das Plus bei 4,4 Prozent gelegen. In Deutschland gilt der gesetzliche Mindestlohn seit 2015. Er wird alle zwei Jahre angepasst. Anfang 2017 wurde er von 8 Euro 50 auf 8 Euro 84 erhöht.



