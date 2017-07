Staaten dürfen während einer Finanzkrise die Pensionen kürzen.

Dieses Urteil hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gefällt. Nach Ansicht der Straßburger Richter wird die Eigentumsfreiheit der Bürger dadurch nicht verletzt. Sie wiesen damit die Beschwerde einer Litauerin zurück, deren Pension zwischen 2010 und 2013 um 15 Prozent reduziert worden war. Der Baltenstaat befand sich während der Finanzkrise in einer tiefen Rezession. In der Vergangenheit hatte der Gerichtshof in Straßburg ähnliche Klagen gegen Sparmaßnahmen von Bürgern aus Griechenland und Portugal ebenfalls abgewiesen.