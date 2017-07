Die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament fordern wegen der Flüchtlingskrise in Italien einen EU-Sondergipfel noch vor der Sommerpause.

Der Fraktionsvorsitzende Pittella erklärte, die Frage könne nicht bis zum nächsten regulären Treffen der Staats- und Regierungschefs im Oktober warten. Nötig seien sofortige und konkrete Antworten. In einem Brief an EU-Ratspräsident Tusk schreibt der italienische Politiker, diejenigen, die sich weiter verweigerten, trügen politische und moralische Verantwortung für die Untergrabung der sozialen Stabilität in ganz Europa.



Die Regierung in Rom hatte die Partner in der EU zuletzt um stärkere Unterstützung gebeten. Seit Jahresbeginn erreichten laut UNO-Flüchtlingshilfswerk mehr als 86.000 Migranten über das Mittelmeer das Land. Das waren fast ein Fünftel mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Mehr als 2.200 Menschen sind in diesem Jahr während der Überfahrt ums Leben gekommen.