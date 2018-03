Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in der Türkei inhaftierten Journalisten den Rücken gestärkt.

Die Straßburger Richter gaben den Klägern Mehmet Altan und Sahin Alpay Recht, die nach dem Umsturzversuch vom Juli 2016 in Gewahrsam genommen wurden. Mit der Haft habe Ankara gegen die Grundrechte auf Freiheit und Meinungsfreiheit verstoßen. Die türkische Regierung wurde angewiesen, jedem der Kläger 21.500 Euro Schmerzensgeld zu zahlen.



Die Sprecherin für Menschenrechtspolitik der Grünen-Fraktion im Bundestag, Bause, bezeichnete das Urteil als Sieg für die Meinungsfreiheit. - Derzeit sind in der Türkei mehr als 150 Journalisten in Haft.

