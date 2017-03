Das Europaparlament hat überwiegend mit Bedauern auf den Antrag Großbritanniens zum Austritt aus der EU reagiert.

Parlamentspräsident Tajani sagte, heute sei kein guter Tag. Der Brexit markiere ein neues Kapitel in der Geschichte der Europäischen Union. Er hoffe, dass das Vereinigte Königreich ein enger Partner bleibe.



Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion, der CSU-Politiker Weber, sagte, die Geschichte werde zeigen, dass der Austritt ein gewaltiger Fehler sei und viel Schaden auf beiden Seiten anrichten werde.



Die SPD im Europaparlament sprach von einem bitteren Einschnitt in der Geschichte der EU.



Die Grünen nannten die Brexit-Erklärung "traurig".



Der Front National sprach dagegen von einer "Renaissance nationaler Ambition" für Großbritannien. Die Präsidentschaftskandidatin und Vorsitzende der rechtsextremen französischen Partei, Le Pen, will, dass auch Frankreich aus der EU austritt.