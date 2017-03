Die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europaparlament, Gräßle, beharrt auf den Vorwürfen gegen den früheren Parlamentspräsidenten und heutigen SPD-Chef Schulz im Zusammenhang mit dessen Personalentscheidungen.

Schulz habe Regeln gebrochen, indem er Mitarbeiter begünstigt habe, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. So habe Schulz beispielsweise einen Vertrauten auf eine Dauerdienstreise nach Berlin geschickt, obwohl dieser dort bereits seinen Lebensmittelpunkt hatte. Der Mitarbeiter habe so zusätzliche Auslandsgelder und Tagesgelder erhalten. Grässle rügte das als einen kritikwürdigen Umgang mit Steuergeldern. Sie forderte, die rechtswidrigen Personalentscheidungen von Schulz formal zu widerrufen. Der Kontrollausschuss hatte gestern mehrheitlich dafür gestimmt, Beförderungsbeschlüsse und Prämienzahlungen des früheren Parlamentspräsidenten in einem Entlastungsbericht der Verwaltung infrage zu stellen.