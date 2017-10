Das Europaparlament in Straßburg hat mit großer Mehrheit für den Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft gestimmt.

Die Behörde mit Sitz in Luxemburg soll ab 2020 in Fällen von Betrug oder Korruption zulasten des EU-Haushalts selbst strafrechtliche Ermittlungen in den Mitgliedstaaten durchführen. Insbesondere durch Mehrwertsteuerbetrug entstehen den EU-Staaten Schätzungen zufolge Schäden in Höhe von jährlich rund 50 Milliarden Euro.



Bundesjustizminister Maas begrüßte die Schaffung der neuen EU-Behörde. Nationale und europäische Strafverfolgungsmaßnahmen würden so gebündelt und damit deutlich effektiver, erklärte der SPD-Politiker.



Der Grünen-Europapolitiker Albrecht sagte im Deutschlandfunk, auch wenn sich von den 28 EU-Mitgliedsländern nur 20 beteiligten, sei die Schaffung der Behörde ein großer Erfolg. Acht Länder verweigern die Teilnahme, unter ihnen Polen und Ungarn.