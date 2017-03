Das Europaparlament hat die Immunität der Abgeordneten Le Pen aufgehoben.

Die Parlamentarier gaben einem Antrag der französischen Justiz statt, die nun Ermittlungen aufnehmen kann. Die Chefin des Front National und französische Präsidentschaftskandidatin hatte Ende 2015 Gräuelfotos von IS-Opfern über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet. Die Veröffentlichung von Gewaltbildern ist in Frankreich eine Straftat. Die parlamentarische Immunität hatte Le Pen bislang vor der Strafverfolgung geschützt. Mit der Verbreitung der Fotos reagierte die rechtsgerichtete Politikerin nach eigenen Angaben auf eine Fernsehsendung, in der aus ihrer Sicht eine Parallele zwischen dem Front National und dem IS gezogen worden war.