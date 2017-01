Europaparlament Liberale gegen Aufnahme von Fünf-Sterne-Bewegung

Guy Verhofstadt, Fraktionsvorsitzender der Liberalen im Europaparlament (dpa/picture-alliance/ Laurent Dubrule)

Die liberale Fraktion im Europaparlament lehnt es ab, die populistische italienische Fünf-Sterne-Bewegung aufzunehmen.

Fraktionschef Verhofstadt erklärte in Brüssel, es gebe zu viele Diskrepanzen bei europäischen Kernthemen. In Fragen von gemeinsamem Interesse werde man aber weiter eng zusammenarbeiten, etwa in den Bereichen Umwelt, Transparenz oder direkte Demokratie.



Derzeit ist die Fünf-Sterne-Bewegung mit den EU-Gegnern um Nigel Farage Mitglied der Fraktion "Europa der Freiheit und der Demokratie". In einer Online-Abstimmung hatten sich gut 78 Prozent der Parteimitglieder dafür ausgesprochen, dass die Fraktion in die "Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa" wechseln solle.