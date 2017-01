Europaparlament Liberale und EVP koalieren - Verhofstadt zieht Bewerbung zurück

Guy Verhofstadt (dpa/picture-alliance/ Laurent Dubrule)

Vor Beginn der Wahl eines neuen Präsidenten des Europaparlaments hat der liberale Kandidat, Verhofstadt, seine Bewerbung zurückgezogen.

Dies teilte der scheidende Präsident Schulz zu Beginn der Sitzung in Straßburg mit. Verhofstadt erklärte per Twitter, die Liberalen gingen eine Koalition mit der Europäischen Volkspartei ein. Gemeinsames Ziel sei es, die EU zu reformieren und zu stärken. Dies sei angesichts von Trump, Putin und anderer Herausforderungen für Europa absolut notwendig.



Um die Nachfolge des deutschen Sozialdemokraten Schulz bewerben sich nunmehr sechs Kandidaten. Für die Europäische Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, geht der frühere italienische Industriekommissar Tajani ins Rennen. Die Sozialdemokraten haben Fraktionschef Pittella nominiert. Außerdem bewerben sich noch Vertreter vier kleinerer Fraktionen, darunter drei Frauen.



Da in den ersten drei Durchgängen keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erhalten dürfte, wird mit einer Stichwahl zwischen den beiden Bestplazierten gerechnet.