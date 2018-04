Die aktuelle Wetterprognose für das Straßburger Parlament lautet: Der Sturm flaut ab. Der Sturm der Entrüstung, den die Berufung Martin Selmayrs zum Generalsekretär der EU-Kommission ausgelöst hat. Heute Mittag werden die Europaabgeordneten eine Resolution in dieser Sache verabschieden. Eine Resolution, die zwar deutliche Kritik an der EU-Kommission übt, die aber doch ganz anders klingt als die vernichtenden Urteile der vergangenen Wochen. Letzten Endes sind die Parlamentarier bei der Formulierung ihrer Resolution zurückgeschreckt vor den Konsequenzen, die ein zu harsches Urteil haben könnte. So erklärt es der SPD-Europaabgeordnete Arndt Kohn:

"Es gab sicherlich Kollegen, die brachialere Forderungen hatten – nennen wir es mal so. Nur wir brauchen die Kommission in diesen Zeiten. Und es bringt nichts, diese Kommission jetzt derart zu beschädigen, dass wir sie nicht mehr an der Stelle haben, wo wir sie brauchen."

Nämlich im Amt. Schließlich hatte Jean-Claude Juncker, der Kommissionspräsident, damit gedroht, die Brocken hinzuwerfen, wenn der Generalsekretär Martin Selmayr, der Mann seiner Wahl, sein neues Amt wieder aufgeben müsste.

Zwei Beförderungen in neun Minuten

Ein Blick zurück auf den 21. Februar. Zu Beginn einer Sitzung der EU-Kommission teilt Juncker den Kommissaren mit, dass Martin Selmayr, sein bisheriger Kabinettschef, neuer stellvertretender Generalsekretär der EU-Kommission sei. Kaum war das abgehakt, berichtet Juncker, dass der langjährige Generalsekretär der Kommission, der Chef von 33.000 Beamten ist, seinen Job aufgibt. Sein Vorschlag für die Nachfolge: Martin Selmayer, der erst neun Minuten zuvor schon einmal befördert worden war. Die Kommissare stimmen ohne Ausnahme zu.

Erledigt war der Fall damit nicht. Unter Brüsseler Journalisten und im Europaparlament machte sich Empörung breit über die Doppelbeförderung binnen weniger Minuten. Sie nimmt solche Ausmaße an, dass Juncker am Ende zur Rücktrittsdrohung greift, um wenigstens die Europaabgeordneten seiner Parteienfamilie, der EVP, auf Linie zu bringen. Der grüne Abgeordnete Sven Giegold:

"Die Rücktrittsdrohung von Herrn Juncker ist eine Verantwortungslosigkeit. Er ist von allen europäischen Bürgerinnen und Bürgern legitimiert ins Amt gekommen und darf sein Verbleiben im Amt letztlich nicht von einem Beamte abhängig machen."

Mehrere Ursachen für die Aufregung um die Personalie Selmayr

Die Aufregung um die Ernennung Selmayrs hat verschiedene Ursachen. Zum einen das durchaus fragwürdige Verfahren. Zum anderen gilt Selmayr als die machtbewusste, graue Eminenz hinter Juncker. Er hat sich durch seine robuste Amtsführung viele Feinde gemacht. Und außerdem ist häufig das Argument zu hören, dass nicht noch ein weiterer Deutscher auf eine Brüsseler Spitzenposition gehöre.

Von einem Staatsstreich ist im Europaparlament die Rede. Und von einem Ämtergeschacher, das man nicht einmal im tiefsten Afrika akzeptieren würde. Der Haushaltskontrollausschuss des Europaparlaments nimmt sich der Sache an, hört den für Personalfragen zuständigen EU-Kommissar Günther Oettinger an. Dann wird die Resolution entworfen, über die heute Mittag abgestimmt wird. Sie stelle, auch wenn sie weicher formuliert sei als manche ursprüngliche Forderung von Abgeordneten, durchaus eine harte Lektion für die Kommission dar, glaubt Sven Giegold:

"Auch die Erpressungsversuche von Herrn Juncker haben uns nicht davon abgehalten, eine harte Empfehlung herauszugeben, dass in Zukunft die Verfahren für die Ernennung innerhalb der kommission transparent sein müssen. Und - was hinzukommt – fordert die Kommission auf, das Ernennungsverfahren für Herrn Selmayr neu aufzurollen."

Ganz so harsch, wie es sich anhört, ist die Resolution allerdings nicht ausgefallen. Die Kommission wird darin gebeten, die Berufung des neuen Generalsekretärs erneut zu bewerten, so heißt es da wörtlich, um auch anderen Bewerbern eine Chance zu geben. Klingt so als könne sich Jean-Claude Juncker über diese Bitte auch schadlos hinwegsetzen. Sein Generalsekretär bliebe im Amt. Er auch. Und die Parlamentarier haben sich als Saubermänner präsentiert.

Eigentlich eine Win-Win-Situation – am Ende des Sturms.