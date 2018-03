Anders als geplant werden Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron beim nächsten EU-Gipfel keine Vorschläge für eine Reform der Eurozone vorlegen.

Die Sache sei abgesagt, zitierte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" einen EU-Beamten. Es gebe schlicht nichts zu verkünden. Als Grund für die Absage hätten die deutschen Vertreter erklärt, dass es während der Koalitionsverhandlungen keinerlei Zeit gegeben habe, sich mit EU-Fragen zu befassen. Nach Bildung der neuen

Bundesregierung würde die Arbeit an den Reformvorhaben intensiviert, sagte ein Sprecher der Bundesregierung dem Magazin.



Merkel und Macron hatten im Dezember in Aussicht gestellt, beim Gipfel in zwei Wochen gemeinsame Pläne für eine Reform der Eurozone vorzustellen.

