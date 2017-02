Europarat Kommission verlangt Details zu Angriffen auf Minderheiten

Das Gebäude des Europarates in Straßburg (dpa / Rainer Jensen)

Die Kommission gegen Rassismus und Intoleranz beim Europarat hat die Bundesregierung aufgefordert, die Benachteiligung von Minderheiten in Deutschland besser zu erfassen.

Das System zur Registrierung von Zwischenfällen müsse reformiert werden, verlangte die Kommission in Brüssel. Zwar habe Deutschland bereits einige Schritte unternommen, Angriffe auf Minderheiten präziser zu benennen, etwa durch die Ausweisung sogenannter Hass-Kriminalität in der Polizeistatistik. Dennoch seien die Empfehlungen aus dem zwölften Protokoll der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten nur in Teilen umgesetzt. Es sieht vor, dass Menschen unter anderem nicht wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer Sprache diskriminiert werden dürfen.