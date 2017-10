Frankreichs Präsident Macron wirbt für einen Dialog mit Russland und der Türkei innerhalb des Europarats.

Man müsse mit jedem reden, sagte Macron in einer Rede vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Das Schicksal Russlands und der Türkei dürfe nicht darauf aufbauen, dem Kontintent den Rücken zu kehren.



Beide Länder sind langjährige Mitglieder des Europarats Allerdings hat Moskau in diesem Jahr nur einen Teil seines Mitgliedsbeitrags gezahlt. Es protestiert damit gegen den Entzug des Stimmrechts seiner Abgeordneten in der Parlamentarischen Versammlung infolge der Annexion der Krim.



Gegen Ankara sind im Zusammenhang mit Verhaftungen und Entlassungen nach dem Putschversuch Beschwerden in Straßburg anhängig. Zudem wäre die von Staatschef Erdogan angestrebte Wiedereinführung der Todesstrafe nicht mit der Mitgliedschaft im Europarat vereinbar.