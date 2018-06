Die Schweizer Sozialdemokratin Pasquier ist zur Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats gewählt worden.

Die 61-Jährige sagte nach der Abstimmung in Straßburg, sie wolle die Ehre der Versammlung zurückerobern. Zuletzt hatte eine Korruptionsaffäre für Schlagzeilen gesorgt. Mehrere Mitglieder sollen für Geld die autoritäre Führung Aserbaidschans in einem positiven Licht dargestellt haben.



In der Parlamentarischen Versammlung des Europarats werden Menschenrechtsfragen debattiert. Mit nicht-bindenden Resolutionen können die Mitglieder Druck auf Regierungen ausüben.

