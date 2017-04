Der Europarat hat eine positive Bilanz der Arbeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gezogen.

2016 sei die Rekordzahl von rund 2.000 Verfahren abgeschlossen worden, teilte die Organisation in Straßburg mit. Dies seien 500 Fälle mehr als im Jahr zuvor. Die neu eingangenen Klagen bezögen sich am häufigsten auf Missstände in Russland, Rumänien, Griechenland sowie in der Türkei.



Das Gericht wird von den 47 Mitgliedsstaaten des Europarats getragen und überwacht die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention.