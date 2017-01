Europarat Parlamentarier verlangen strengere Ahndung von Hassreden

Das Gebäude des Europarates in Straßburg (dpa / Rainer Jensen)

Die Parlamentarier-Versammlung des Europarats in Straßburg hat wirksame Instrumente zur Bekämpfung von Hassreden im Internet gefordert.

Dabei gehe es nicht nur um rassistische oder fremdenfeindliche Äußerungen gegen Menschen mit einer bestimmtes Hautfarbe oder ethnischen Zugehörigkeit, heißt es in einer Entschließung. Auch zahlreiche Einzelpersonen seien jeden Tag Opfer von Online-Hass aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion oder ihrer politischen Meinung. Die 47 Europaratsländer müssten etwaige Gesetzeslücken schließen, verlangte die Parlamentarier-Versammlung. - In Berlin stellte die Unionsfraktion im Bundestag heute ebenfalls ein Papier zu den Themen Hassreden und so genannte Fake-News vor. Darin sprechen sich die Abgeordneten für eine Kombination aus Selbstregulierung von Plattformanbietern und einer maßvollen Verschärfung von Vorschriften im Telemediengesetz sowie im Straf- und Zivilrecht aus.