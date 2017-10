Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat Aserbaidschan schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

In einer Entschließung prangerten die Abgeordneten Folter in Gefängnissen sowie willkürliche Festnahmen von Aktivisten, Journalisten und Bloggern an. Die Versammlung beklagte zudem die mangelhafte Unabhängigkeit der Justiz.



Die Parlamentarier verschärften den ursprünglichen Entwurf, der von einem belgischen Politiker verfasst worden war. Er hatte seinen Sitz kürzlich wegen Verwicklung in eine Korruptionsaffäre geräumt. Die Regierung Aserbaidschans steht im Verdacht, seit Jahren mit Geldzahlungen und Geschenken Abgeordnete bestochen und damit allzu kritische Berichte verhindert zu haben.