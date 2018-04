Eine Untersuchungskommission hat Hinweise auf mögliche Korruption beim Europarat gefunden. Eine Gruppe innerhalb der Parlamentarischen Versammlung habe zugunsten Aserbaidschans gearbeitet, heißt es in einem Bericht, der in Straßburg veröffentlicht wurde. Im Gegenzug sei Geld aus dem autoritär geführten Land geflossen.

Zahlreiche Personen werden in dem Papier namentlich genannt, darunter die CDU-Bundestagsabgeordnete Strenz, die bis Anfang 2018 für Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung saß. Sie soll unter anderem Interessenskonflikte nicht offengelegt haben. Vorwürfe werden auch gegen den früheren CSU-Bundestagsabgeordneten Lintner erhoben. Zudem gebe es ebenfalls beim ehemaligen Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung, Agramunt, den Verdacht, dass er an korrupten Handlungen beteiligt gewesen sei.



Der Bericht wurde unter anderem von zwei früheren Richtern des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte erarbeitet.



Der Europarat hat unter anderem zur Aufgabe, über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten zu wachen.

