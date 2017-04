Viele Journalisten in Europa haben Einschüchterungen, Druck oder eine Verfolgung durch die Justizbehörden erfahren.

Das geht aus einem Bericht des Europarates in Straßburg hervor, für den 940 Journalisten in knapp 50 Staaten befragt wurden. Ein Drittel gab demnach an, innerhalb der letzten drei Jahren physisch angegriffen worden zu sein. 70 Prozent berichteten von psychischer Gewalt, Verleumdung und Demütigung. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, im Internet persönlich angegangen worden zu sein. Vor gezielter Überwachung fühlten sich der Umfrage zufolge drei Viertel der Befragten nicht geschützt. Infolgedessen litten viele unter Angst und tendierten zur Selbstzensur, hebt der Europarat hervor.