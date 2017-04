Der Europarat hat seine Mitgliedsländer aufgerufen, mehr gegen den zunehmenden Populismus zu unternehmen.

Die Regierungen sollten ihre eigenen Probleme allerdings nicht auf die Populisten schieben, sagte der Sprecher des Europarates, Höltgen, bei der Vorstellung eines Berichts zum Zustand von Demokratie und Menschenrechten in Straßburg. Stattdessen sollten die Staaten in den Spiegel sehen und selbst dafür sorgen, dass die Sicherheitsmechanismen in ihren Demokratien stark genug seien, um dem Populismus zu widerstehen.



Als Hauptprobleme in den Ländern des Europarats nennt der Bericht die Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit, die mangelnde Unabhängigkeit der Justiz sowie die Diskriminierung von Migranten, Muslimen und Juden.



In diesen drei Bereichen müssten sich die Mitgliedsstaaten stärken, damit der Populismus bekämpft werden könne, betonte Höltgen. Dabei gehe es nicht darum, einzelne Regierungen an den Pranger zu stellen. Die betroffenen Staaten würden selbst erkennen, wann sie angesprochen seien und welche Maßnahmen sie zu ergreifen hätten, zeigte er sich überzeugt.



Sorgen bereitet dem Europarat dem Bericht zufolge auch die Lage in der Türkei. Dort würden derzeit besonders viele Grundsätze von Demokratie und Menschenrechten verletzt.