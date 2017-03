Die Diskussion über die Zukunft Europas ist entbrannt.

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat im Deutschlandfunk die Vorschläge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gegen Kritik verteidigt. Oettinger sagte, die fünf Optionen seien keine Vorgaben, sondern Anregungen für eine Debatte. Er selbst lehne einen reinen Binnenmarkt und eine Freihandelszone ebenso ab wie den Status Quo, sagte der CDU-Politiker. Der Haushaltskommissar warb für europäische Projekte, an denen sich einzelne EU-Staaten beteiligen könnten. Schon jetzt gebe es ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, zum Beispiel bei der Gemeinschaftswährung und beim Schengen-Abkommen.



Der frühere österrreichische Präsident Wolfgang Schüssel von der konservativen ÖVP sagte ebenfalls im DLF, die EU solle sich auf die brennenden Themen konzentrieren. Auch die Gründungsväter hätten nicht nur die ganz große Vision gesehen. "In der heutigen Zeit hieße das etwa, wie können wir die Außengrenze schützen", sagte Schüssel.



Der Politologe Wichard Woyke unterstützte Juncker. Er sagte im Deutschlandfunk, es sei richtig, zunächst nur eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Die Vorschläge seien allerdings nicht neu und das Extremmodell eines europäischen Bundesstaats sei zurzeit auch nicht realisierbar. Er rechne damit, dass es mit einem Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten weitergehe, sagte Woyke.



In welchen Bereichen die europäische Integration schneller vorankommen könne, sei abhängig von der Nachfrage in den einzelnen Gesellschaften. Häufig steige die Bereitschaft zu mehr Integration durch Druck von außen. Woyke stimmte deshalb den Außenministern Deutschlands und Frankreichs zu. Sigmar Gabriel und Jean-Marc Ayrault hatten gestern erklärt, die EU könne am ehesten in den Bereichen Sicherheit, Migration und Arbeitsplätze enger zusammenwachsen.



Kommissionspräsident Juncker hatte fünf Visionen für die Zukunft Europas vorgegelegt. Sie reichen von einer Beschränkung auf den Binnenmarkt bis zu einem echten Staatenbund. Das Diskussionspapier soll in die Vorbereitung des Sondergipfels zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge einfließen. Auf dem Treffen Ende März wollen die Mitgliedsländer beschließen, wie sich die EU nach dem Austritt Großbritanniens in den kommenden zehn Jahren ausrichtet.