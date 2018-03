Die europäische Polizeibehörde Europol wird erstmals von einer Frau geleitet.

Die Belgierin De Bolle löst den Briten Wainwright an der Europol-Spitze ab. Das haben die EU-Mitgliedstaaten in Brüssel beschlossen. Die 48-jährige De Bolle leitet derzeit noch die belgische Bundespolizei.



Europol hat seinen Sitz in Den Haag in den Niederlanden. Die Behörde unterstützt die EU-Mitgliedstaaten unter anderem im Kampf gegen Terrorismus, Cyber-Kriminalität und organisiertes Verbrechen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.