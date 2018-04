Die Polizeibehörden in den USA und der EU haben in einer gemeinsamen Aktion Propaganda-Kanäle der Terrormiliz IS in mehreren Ländern lahmgelegt.

Damit habe man dem IS einen schweren Schlag versetzt, erklärte Europol-Chef Wainwright in Den Haag. Seinen Angaben zufolge wurden Server in den Niederlanden, Kanada und den USA sowie Datenmaterial in Bulgarien, Frankreich und Rumänien beschlagnahmt. Die Aktion richtete sich vor allem gegen die IS-Agentur Amaq, die häufig Erklärungen des IS verbreitet.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.