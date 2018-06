Eurosonic Festival 2018 (1/2) Newcomer unter der Branchenlupe

The Dawn Brothers aus Rotterdam lieben Harmonie-Gesang, Jacob Banks aus England singt auch alleine gut und die 24-jährige Frankfurterin Alice Merton hatte mit "No Roots" bereits einen Nummer 1-Hit: Beim Newcomer-Festival in Groningen gab es in diesem Jahr wieder Spannendes zu entdecken.

Am Mikrofon: Manuel Unger

