Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren gesunken.

Wie das EU-Statistikamt Eurostat mitteilte, lag die Arbeitslosenquote im Januar bei 8,6 Prozent. In Deutschland liegt die Quote bei 3,6 Prozent, in Griechenland bei 20,9. Die Wirtschaft der Eurozone war im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent gewachsen, das war der höchste Anstieg seit zehn Jahren.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.