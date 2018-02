Arbeitslose in Deutschland sind im EU-weiten Vergleich am stärksten von Armut bedroht.

Wie Eurostat in Luxemburg mitteilte, lag das Armutsrisiko im Jahr 2016 in Deutschland bei 70,8 Prozent und damit so hoch wie in keinem anderen Land der Europäischen Union. An zweiter Stelle wird Litauen genannt. In der gesamten EU betrug das Armutsrisiko für Arbeitslose zwischen 16 und 64 Jahren im Durchschnitt 48,7 Prozent. Im Jahr 2006 waren es 41,5 Prozent.

