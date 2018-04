Die EU-Mitgliedsstaaten haben im vergangenen Jahr rund 540.000 Flüchtlinge aufgenommen.

Nach Angaben des Statistikamtes Eurostat in Luxemburg kamen etwa 60 Prozent der Asylbewerber in Deutschland unter. Die Bundesrepublik nahm damit nicht nur zahlenmäßig die meisten Menschen auf, sie war auch im Verhältnis zur Bevölkerung das Land mit den meisten Anerkennungen. Schlusslicht war die Slowakei.



Zusätzlich nahmen die EU-Staaten im vergangenen Jahr fast 24.000 Menschen direkt aus Krisengebieten auf. An der freiwilligen Umsiedlung beteiligten sich nur 18 der 28 Mitglieder.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.