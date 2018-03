In der Europäischen Union hat sich die Zahl der Asyl-Erstanträge im vergangenen Jahr fast halbiert.

Das berichtet die Funke-Mediengruppe unter Berufung auf Zahlen des EU-Statistikamts Eurostat. Demnach stellten 2017 knapp 650.000 Menschen erstmals in einem der 28 EU-Staaten einen Asylantrag. 2016 waren es noch 1,2 Millionen gewesen. Die meisten Anträge wurden demnach wieder in Deutschland gestellt - allerdings fiel der Anteil an der Gesamtzahl prozentual von 60 auf 30 Prozent der Anträge. Auf Platz zwei lag Italien.

