Spaniens Teilnehmer beim Eurovision Song Contest wurden per Castingshow ermittelt in einem Format, das einer Mischung aus "DSDS" und "Big Brother" ähnelt. Alfred&Amaia reisen nun nach Lissabon, um Spanien zu vertreten. Doch Albert ist in die Kritik geraten: Er stammt aus Katalonien, ihm werden enge Verbindungen zu den Separatisten nachgesagt. Und hat er seiner Gesangspartnerin Amaia vor kurzem ein Buch geschenkt, das "España de mierda" heißt, also "Scheiß Spanien".