Der ukrainische Geheimdienst hat der russischen Sängerin Julia Samoilowa die Einreise zum Eurovision Song Contest verboten.

Eine Sprecherin des Geheimdienstes sagte der Agentur Interfax, Samoilowa dürfe drei Jahre lang nicht in die Ukraine einreisen. Dadurch kann die im Rollstuhl sitzende Künstlerin nicht am ESC-Finale am 13. Mai in Kiew teilnehmen. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass die Sängerin aus ukrainischer Sicht illegal auf der Halbinsel Krim bei einer Gala aufgetreten sei. Russland hatte die Krim 2014 annektiert. Die russische Regierung bezeichnete das Einreiseverbot für Samoilowa als zynischen und unmenschlichen Akt.