Die Finanzminister der Eurozone beraten heute in Brüssel über die Reform der Währungsunion.

Die Debatte dient der Vorbereitung des Gipfels der Staats- und Regierungschefs in der darauffolgenden Woche. Acht nördliche EU-Länder um die Niederlande hatten sich in einem Brief gegen weitreichende Reformpläne von Frankreichs Präsident Macron gestellt. Weiteres Thema ist das hochverschuldete Griechenland, dessen Hilfsprogramm im August ausläuft. Die Minister haben bereits grundsätzlich grünes Licht für die Auszahlung von weiteren 6,7 Milliarden Euro an Athen gegeben. Bedingung war aber, dass Griechenland zwei noch fehlende Reformen nachliefert. Dies soll nun überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.